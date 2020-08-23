У Києві проходить міжнародний волонтерський та ветеранський форум

У Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”.

На захід прибув Президент Володимир Зеленський, який зараз виступає перед учасниками, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На форум запрошені представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також у роботі форуму візьмуть участь представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.

Реєстрація на ІІІ Міжнародний ветеранський та волонтерський форум "Там, де ми-там Україна" / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу. Основними спікерами будуть підприємці-ветерани, які стали успішними попри неможливість отримання кредитів, відсутність державної підтримки чи коштів для навчання. Під час панельних дискусій спікери розкажуть учасникам, яку підтримку можна отримати для розвитку власної справи, обговорять роль менторів для бізнесменів-початківців та дадуть базові знання щодо налагоджування комунікації у бізнесі. Також паралельно, в рамках форуму, працюватиме коворкінг з 6 локаціями, де консультуватимуть ветеранів-підприємців.

Міністерство у справах ветеранів веде пряму трансляцію з форуму.