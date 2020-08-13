Форум української молоді діаспори відклали через пандемію COVID-19

Цьогорічний Форум української молоді діаспори (ФУМД) скасували через епідеміологічну ситуацію, яка склалася у світі та Україні на тлі поширення коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Світового Конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО).

Нової дати проведення заходу організатори не назвали.

Крім того, зазначається, що цього року річні збори СКУМО пройдуть у форматі онлайн конференції 26 вересня.

“Зарошуються організації які є повноправними та асоційованими членами СКУМО», - йдеться у публікації.

Підтвердження участі представників організації просять надсилати на адресу info@skumo.org.

Світовий Конґрес Українських Молодіжних Організацій – кординаційна надбудова українських молодіжних організацій дiаспори. Створений 2013 року на основі молодіжної комісії при Світовому Конґресу Українців, яка існувала від 1967 р. і координувала роботу українського діаспорного молодіжного руху.

Діяльність СКУМО поширюється, на країни, де діють українські молодіжні організації та організована українська громада і в Україні.

Від 2013 року СКУМО є членом Світового Конґресу Українців.

Метою СКУМО є всебічно представляти інтереси української молоді діаспори – як через координацію діяльності українських «молодіжок» у світах, так і через співпрацю з вітчизняними відомствами, установами та організаціями в Україні.

Фото: sich.zp.ua