Волонтерський форум має допомогти ветеранам АТО відкрити власну справу - Бессараб

У межах III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму відбудуться консультації та обговорення стосовно того, як саме колишнім військовослужбовцям та добровольцям правильно підійти до заснування власної справи.

Про це сказав міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму “Там, де ми – там Україна”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На відкритій панельній дискусії зібрались державні діячі та бізнес-професіонали найвищого рівня з України та з-за кордону. Учасників очікує цікава робота, широкий спектр тем для обговорення від цільової освіти для підтримки власного бізнесу до створення профільних об'єднань ветеранів-підприємців. Напрями роботи форуму мають виключно прикладний характер. Мета такого формату відкритого спілкування - дати можливість кожному ветерану поставити запитання та почути кваліфіковані відповіді. Це не просто обмін досвідом, це закладення фундаменту для побудови вектору державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу",- сказав Бессараб.

Він зазначив, що тисячі колишніх військовослужбовців та добровольців у процесі повернення до цивільних професій та прагнуть організувати свій власний бізнес. "Вважаю: всі присутні знають, що ветерани як ніхто готові до роботи в бізнесі", - підкреслив Бессараб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III Міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”. На форум запрошені представники громадських ветеранських організацій, Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.