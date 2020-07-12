Під Харковом для ветеранів та волонтерів з інвалідністю провели стрибки з парашутом

Польоти на літаках та авіастрибки з парашутом відбулися на аеродромі в селищі Коротич під Харковом в рамках акції психологічної реабілітації військових та волонтерів-інвалідів АТО/ООС "Небо для всіх".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила організатор акції, керівник громадської організації "Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО/ООС Харківської області" Ярина Чаговець.

"Акція "Небо для всіх" зібрала на аеродромі "Коротич" понад 40 учасників - військових та волонтерів, у тому числі, інвалідів війни та понад сто глядачів. Це те, на що ми мали можливість розраховувати в умовах карантину. Напередодні усі учасники пройшли медкомісію та отримали доступ до акції", - розповіла Чаговець.

За її словами, в межах акції літак Ан-2 тричі піднявся у небо: "Стрибки з парашутом, які учасники групових польотів здійснили разом з інструкторами, були успішними, що й було на меті психологічної реабілітації тих, кого зачепила війна".

"Акція пройшла за фінансової підтримки Департаменту соціального захисту Харківської ОДА, який виділів 65 тис. грн на реалізацію цього проєкту. Іншу частину грошей - загалом знадобилось 100 тис. грн - надали земляки-підприємці", - пояснила Чаговець.

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За її словами, акції з психологічної реабілітації військових та волонтерів на Харківщині продовжуватимуться й надалі, у тому числі, на аеродромі в Коротичі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2018 року пів сотні ветеранів АТО з інвалідністю з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей піднялися у небо разом з пілотами на аеродромі в Коротичі під Харковом в рамках психосоматичної реабілітаційної програми "Небо без обмежень". Тоді заплановані стрибки з парашутом не відбулися через погодні умови.

За останні роки участь у програмі "Небо без обмежень" взяли більше тисячі ветеранів АТО/ООС з інвалідністю з різних регіонів країни.

Фото: objectiv.tv