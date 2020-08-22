Ryanair запускає два нових рейси з України до Німеччини

Авіакомпанія Ryanair запускає два нові рейси з України — з Києва в Кельн та з Одеси в Дюссельдорф

Про це передає Укрінформ із посиланням на ЦТС.

Обидва рейси виконуватимуть два рази на тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейси з Києва в Кельн стартують з 25 жовтня щочетверга та щоп'ятниці. Рейси з Одеси в Дюссельдорф з 6 листопада у понеділок та п'ятницю.

Також повідомляється, що крім маршруту з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, розклад Ryanair також включає 6 інших маршрутів з України до Німеччини.

Раніше в авіакомпанії Ryanair заявляли, що спад в авіаперевезеннях триватиме до трьох років.