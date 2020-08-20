На підтримку культури і туризму у найближчі чотири роки потрібно понад 55 мільярдів — Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики потребує понад 55 млрд грн на реалізацію протягом чотирьох наступних років заходів підтримки культури та туризму.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 серпня на брифінгу в Укрінформі.

За словами глави МКІП, 2020 року через коронакризу бюджет на сферу культури в Україні зрівнявся з Албанією, яка на галузь витрачає 0,2% ВВП.

“Якщо не рахувати того мільярда, який був виділений для подолання карантину, це 7,9 млрд грн на рік. Це надзвичайно мало,” — наголосив Ткаченко.

При цьому він уточнив, що крім прямого фінансування йдеться ще й про об'єкти, які перебувають як у підпорядкуванні Міністерства культури, так і в цілому у сфері культури, — це театри, замки та музеї.

“Усього 130 тисяч нерухомих об'єктів — 80% з них потребують негайної реставрації... Ми порахували: на здійснення цих програм, які включає в себе Указ Президента, у найближчі чотири роки потрібно понад 55 млрд грн,” — зазначив міністр.

Ткаченко підкреслив, що йдеться не лише про реконструкцію та реставрацію будівель, а й про створення так званих Центрів культурних послуг.

“Мова про трансформацію старих клубів, бібліотек на сучасні центри тяжіння для місцевого населення. Ми такі пілотні проєкти розпочинаємо цього року в Херсонській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій і Закарпатській областях”, — зауважив Ткаченко.

Він додав, що окремі пункти Указу Президента присвячені потребам освітньої галузі, промоції культури та туризму.

“Наша ідея стосовно реконструкції та реставрації — це не просто зберегти, а наситити її новим змістом. Наприклад, у якомусь відреставрованому замку чи групі замків з'являється новий аудіогід, який дозволяє провести нову екскурсію з новими експонатами і таки чином дати нові можливості залучення нових людей, власне, туристів і відвідувачів музеїв, театрів, які могли би приходити до цих закладів культури,” — уточнив очільник МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.