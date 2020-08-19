Освітній омбудсмен просить уряд виділити кошти на подолання наслідків COVID-19 в освіті

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

“Вчора я звернувся з листом до Прем'єр-міністра з пропозицією негайно винести на розгляд уряду питання про надання системі освіти цільової субвенції із державного бюджету для подолання негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на безпеку та якість освіти в Україні”, - зазначив Горбачов.

Він переконаний, що таке рішення дозволить запобігти масштабному порушенню прав учасників освітнього процесу та сприятиме створенню належних умов для здобуття безпечної та якісної освіти.

Освітній омбудсмен зауважив, що для реалізації багатьох заходів, які мають гарантувати безпечні умови у закладах освіти та надання якісної освіти, потрібні додаткові кошти.

Зокрема, необхідні фінанси на оплату додаткової роботи педагогів в умовах, коли пропонується зменшити кількість здобувачів освіти у навчальних класах (групах), поділивши їх на підгрупи для забезпечення санітарної дистанції, на підвищення якості інтернет-покриття та забезпечення закладів освіти необхідним обладнанням для проведення дистанційного та/або змішаного навчання, для закупівлі достатньої кількості мийних, дезінфікуючих та захисних засобів, для підвищення кваліфікації педагогів тощо.

“Наразі місцеві бюджети, наскільки це можливо, здійснюють таке фінансування, але їхні ресурси явно недостатні - і мають бути підтримані державою”, - додав Горбачов.

Як повідомляв Укрінформ, проректор Київського університету ім. Бориса Грінченка, міністр освіти і науки України 2016-2019 рр., кандидат педагогічних наук Лілія Гриневич раніше поінформувала, що із бюджету Міністерства освіти і науки до Фонду боротьби з COVID-19 вилучено понад 4,9 млрд грн.