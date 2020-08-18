"Культура в часи кризи": Ткаченко розповів про спрощену процедуру подачі заявок

Процедуру подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» спрощено та продовжено до 28 серпня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Усі ми розуміємо, що коронавірусна криза дестабілізувала і так непростий стан справ у сфері культури. По фінансах вона вдарила чи не найбільше. Рішення є – гранти від Українського культурного фонду, програма інституційної підтримки. Процедура подачі заявки спрощена. Час взяти участь у конкурсі та отримати гроші також ще є – до 28 серпня”, - написав Ткаченко.

За його словами, культурні інституції, що отримають грант, зможуть спрямувати кошти на погашення кредитної заборгованості та компенсацію банківських кредитів, які виникли через карантин з 12 березня 2020, на виплату винагороди своїм працівникам до кінця 2020 року, а також на стабілізацію своєї діяльності як такої.

Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд 30 липня розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.