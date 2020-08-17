Хористи підтримали білорусів співами під посольством у Києві

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, 13 хористів беруть участь у заході.

На підтримку демократичних змін у Білорусі вони виконують духовні гімни «Магутны Божа» та «Боже Великий Єдиний» за підтримки Всеукраїнського хорового товариства ім. Леонтовича.

Акція під посольством Білорусі/ Фото: Павло Багмут

Акція відбувається поблизу посольства Білорусі. Зокрема артисти розмістилися біля пам'ятника білоруському письменнику Володимиру Короткевичу.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.

У Білорусі вже декілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, що поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.