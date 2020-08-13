Працівники Білоруської філармонії вийшли на страйк

До протестів проти влади, які вже п'ятий день поспіль тривають у Білорусі, приєдналися працівники Білоруської державної філармонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Наша Ніва.

Так, співробітники Белгосфілармонії вишикувалися з плакатами в руках на сходах своєї установи і заспівали молитву "Магутни Божа" - гімн післявоєнної білоруської еміграції. Музику на слова поетеси Наталії Арсеньєвої у 1947 році написав композитор Микола Равенський. Цю пісню свого часу пропонували зробити державним гімном Білорусі.

Никогда еще борьба за свой голос не звучала так красиво. Государственная хоровая капелла им. Ширмы у Белорусской филармонии. Буквы в руках исполнителей формируют фразу: "У меня украли голос". Исполняется религиозный гимн "Магутны Божа". За видео спасибо @sergey_kozlovich pic.twitter.com/JzcQ0HqnQS — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 13, 2020

До акцій протесту проти результатів виборів у Білорусі, на яких 9 серпня офіційно переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, а також до страйків приєднуються все більше громадян і трудових колективів по всій країні. У четвер страйк влаштували навіть працівники заводу БелаАЗ.

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За інформацією МВС Білорусі, за минулу добу білоруські правоохоронці затримали близько 700 осіб, з початку протестів - понад 6,7 тис. затриманих.

Фото: TUT.by