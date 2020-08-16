У Зеленського відповіли на заяву Лукашенка: Відверта неправда і свідоме нагнітання

Заява президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що Україна "наказує" провести в країні нові вибори, неправдива і провокативна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента України в Телеграмі.

"...Сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України «наказує» провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна точно поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них. Тому що коректність, терпіння і є ознакою цивілізованості будь-якої нації.

"По-друге, безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає, – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу «керівництва іншої країни» не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру", - підкреслюють в ОП.

У заяві нагадують, що офіційний Мінськ уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши «вагнерівців», що "історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує". В ОП відмічають, що це рішення стало тим самим вибором держави, "який абсолютно точно говорить про її внутрішні цінності".

"Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками", - додають в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Лукашенко під час виступу на мітингу на свою підтримку у Мінську 16 серпня заявив, що Литва, Латвія, Польща, Україна та її керівництво наказують провести нові вибори в Білорусі.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6 тис. осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тіхановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства стосовно протестувальників.