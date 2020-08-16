Довірена особа Лукашенка заявляє про "можливість нових виборів"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.
За словами очевидців, учасників акції привезли з усієї Білорусі поїздами та автобусами.
На площі є багато прапорів, як державних, так і профспілкових. Є також Георгіївський прапор, стяг, який використовують сепаратисти в Україні.
Довірена особа президента Олександра Лукашенка на цих виборах Олег Гайдукевич заявив з трибуни про "можливість нових виборів", але, на його думку, це має вирішити парламент, а не "вулиця".
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.
фото: RFE/RL