Довірена особа Лукашенка заявляє про "можливість нових виборів"

На площі Незалежності у Мінську проходить мітинг на підтримку діючого президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.

Провладна акція організована організацією "Белая Русь".

За словами очевидців, учасників акції привезли з усієї Білорусі поїздами та автобусами.

На площі є багато прапорів, як державних, так і профспілкових. Є також Георгіївський прапор, стяг, який використовують сепаратисти в Україні.

Довірена особа президента Олександра Лукашенка на цих виборах Олег Гайдукевич заявив з трибуни про "можливість нових виборів", але, на його думку, це має вирішити парламент, а не "вулиця".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

фото: RFE/RL