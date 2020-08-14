Роботодавці Естонії оскаржать у суді рішення про депортацію 12 українців

Прокуратура Естонії відхилила заяву місцевих фермерів, які виступають проти депортації 12 українських робітників за порушення карантину. П'ять фермерських господарств у зв’язку з цим рішенням подають до суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ERR.

«Нашу заяву про перегляд рішення, щоб працівників усе-таки залишили в країні, не було задоволено. Тепер вони мають залишити шенгенську зону в цю п'ятницю не пізніше півночі», - розповів один з фермерів, Тійт Нійло.

П'ять сільгосппідприємств Південної Естонії мають намір звернутися до суду для отримання первинної правової допомоги, а також для оскарження рішення поліції про депортацію українських робітників із країни.

Однак заступник гендиректора департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Беличев наполягає, що українські робітники не виконали вимоги про самоізоляцію на 14 днів. Тому вони мають бути депортовані.

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Своєю чергою керівник Естонської сільськогосподарсько-торгової палати Роомет Сирмус, підтримуючи всі норми карантину, вважає, що в цьому конкретному випадку рішення про депортацію українців не можна назвати справедливим, про що свідчить і реакція естонських фермерів.

Група сезонних робітників з України кількістю понад 150 осіб прибула в Естонію оплаченим фермерами спецрейсом 21 липня. Всіх протестували на COVID-19 у Талліннському аеропорту (позитивними виявилися три проби), а потім помістили на карантин на два тижні перед початком роботи, після чого знову протестували.

У ході проведеної під час карантину перевірки з'ясувалося, що правила самоізоляції в різному вигляді були порушені 46 разів. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати на самоізоляції, працювали. Після цього міністр внутрішніх справ Март Хельме заявив, що порушники мають бути покарані за всією суворістю закону. Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що їх слід вислати з країни.

Станом на сьогодні винесено приписи про депортацію лише 12 заробітчан, обвинувачених у порушенні карантинних вимог.

Фермери запевняють, що українці, яких хочуть депортувати, не працювали на полях, а облаштовували свої житлові приміщення, розташовані під одним дахом з основною будівлею ферми. Однак, за оцінкою департаменту здоров'я Естонії, об'єкт, про який йдеться, все-таки не можна розглядати як житлове приміщення, тому рішення про депортацію є правильним.