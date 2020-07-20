Нелегальним працівникам з Грузії та України виписали штраф та залишили в Естонії

Чотирьох громадян Грузії та одного громадянина України, які працювали на підприємстві в естонському курортному місті Пярну без обов'язкової реєстрації, не вислали з країни. Подано клопотання про їх офіційну реєстрацію з правом роботи в країні.

Про це повідомляє ERR із посиланням на керівника служби нагляду за кордоном і міграцією Ляенеської префектури Марго Петерса.

«До незареєстрованих належним чином працівників не стали застосовувати максимально можливу міру покарання - штраф до 1200 євро, депортацію з країни й подальшу заборону на в'їзд до трьох років. В цьому випадку ми обмежилися грошовим штрафом», - сказав Петерс, не уточнивши розмір грошового стягнення.

Читайте також: Українка з Іспанії написала книгу про заробітчанство

Пом'якшувальною обставиною стало те, що зазначені працівники мали діючі візи для перебування в Естонії. Також було подано клопотання про їхню реєстрацію як робочої сили, але позитивні відповіді на ці заяви підприємство поки що отримати не встигло.

Іноземців, які нелегально працювали, виявили 15 липня.

Фото: Pixabay