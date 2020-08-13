Правозахисні організації зажадали від влади Білорусі звільнити затриманих українців
Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сторінці Крим.SOS у Фейсбуку.
Зазначається, що 12 серпня близько 17:40 українські правозахисники, які на законних підставах перебували на території Білорусі і не вчиняли жодних протиправних дій, були затримані у Мінську біля площі Перемоги співробітниками ДАІ. Це зафіксували на відео свідки. Також зазначається, що місце перебування Рєуцького і Васильєва невідоме, а зв’язок із ними відсутній.
У зв’язку з цим правозахисники вимагають від влади Білорусі негайно звільнити безпідставно і незаконно затриманих українців та поінформувати посольство України в РБ про місце їх перебування й підстави затримання.
Як повідомлялося, 12 серпня в українському МЗС заявили, що в Мінську затримали громадян України Рєуцького і Васильєва.
Перед цим у Мінську силовики провели обшук у правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися Рєуцький та Васильєв. Слідчі вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Ревяко і паспорт Васильєва.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання Рєуцького та Васильєва.
У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.
Фото: hromadske.ua