Правозахисні організації зажадали від влади Білорусі звільнити затриманих українців

Низка українських правозахисних і громадських організацій вимагають звільнити затриманих у Білорусі українців Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва.

Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сторінці Крим.SOS у Фейсбуку.

Зазначається, що 12 серпня близько 17:40 українські правозахисники, які на законних підставах перебували на території Білорусі і не вчиняли жодних протиправних дій, були затримані у Мінську біля площі Перемоги співробітниками ДАІ. Це зафіксували на відео свідки. Також зазначається, що місце перебування Рєуцького і Васильєва невідоме, а зв’язок із ними відсутній.

У зв’язку з цим правозахисники вимагають від влади Білорусі негайно звільнити безпідставно і незаконно затриманих українців та поінформувати посольство України в РБ про місце їх перебування й підстави затримання.

Як повідомлялося, 12 серпня в українському МЗС заявили, що в Мінську затримали громадян України Рєуцького і Васильєва.

Перед цим у Мінську силовики провели обшук у правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися Рєуцький та Васильєв. Слідчі вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Ревяко і паспорт Васильєва.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання Рєуцького та Васильєва.

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У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

Фото: hromadske.ua