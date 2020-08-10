Київстар передав лікарням майже сім тисяч захисних костюмів

Національний телекомоператор “Київстар” спільно з благодійним фондом «Твоя опора» закупили майже сім тисяч захисних костюмів для 25 опорних лікарень у 13 областях України.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Компанія Київстар надала кошти на закупівлю 6 851 захисного костюма для медичних працівників, які вже 5 місяців знаходяться на передовій боротьби із COVID-19. Проєкт здійснюється у партнерстві з благодійним фондом «Твоя опора», з яким мобільний оператор має досвід багаторічної співпраці. Захисні костюми були доставлені в 25 опорних лікарень в 13 областях України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, його компанія разом з усією країною продовжує долати виклики, які виникли через розповсюдження коронавірусу, та підтримувати суспільство в цей непростий час. “На жаль, статистика нових захворювань на COVID-19 продовжує зростати, а медичні працівники залишаються однією із найбільш вразливих категорій. Саме тому ми спрямували частину нашої благодійної допомоги на засоби індивідуального захисту для лікарів”, - сказав він.

Комаров також нагадав, що раніше 68 тисяч медиків вже отримали від Київстар по 150 гривень на свої мобільні рахунки та безлімітний інтернет на 90 днів до кінця літа.

За інформацією оператора, Благодійний фонд «Твоя опора», з яким Київстар співпрацює, провів моніторинг медичних закладів, що приймають хворих на коронавірус, та зробив аналіз наявності засобів захисту для медиків, після чого звернувся до компанії з відповідним запитом на благодійну допомогу.

«Завдяки Київстар ми допомагаємо українським лікарям під час пандемії. Ще навесні ми закупили ШВЛ та монітори пацієнта і вже сьогодні забезпечили лікарів індивідуальними засобами захисту. Адже у понад 50 лікарів щоденно виявляють COVID-19. Нашими спільними з Київстар зусиллями ми неодноразово довели, що можемо приносити значну користь українській медицині та допомагати нашим співвітчизникам», – зазначила засновниця фонду “Твоя опора” Валерія Татарчук.

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У Київстар розповіли, що багаторазові захисні костюми для особистого захисту лікарів закуплені в ТОВ «Київгума» - українського виробника сертифікованої продукції медичного призначення.

Як повідомляв Укрінформ, від початку карантину компанія Київстар інвестувала понад 80 мільйонів гривень у підтримку населення та країни в боротьбі з COVID-19, зокрема 30 мільйонів благодійної допомоги пішли на закупівлю 10 апаратів ШВЛ, 20 моніторів стану пацієнтів та захисних костюмів для медиків. Крім того, за цей час мобільний оператор нарахував бонуси в еквіваленті 150 грн 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників України. 58 тисяч з них отримали бонус двічі (враховувалася дата подачі заявки та подовження терміну дії карантину). У червні усім медикам, які раніше отримали бонуси, також було надано доступ до безлімітного інтернету на 90 днів до кінця літа.

Крім цього, для своїх абонентів та бізнес-клієнтів Київстар зробив цілу низку спеціальних пропозицій, які допомогли їм адаптуватися до нових реалій та залишатися на зв’язку зі своїми рідними під час карантину.

Фото: Київстар