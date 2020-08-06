Київстар за час карантину направив на соціальні проєкти майже 80 мільйонів

Національний телеком-оператор «Київстар» у ІІ кварталі цього року перерахував до державного бюджету понад 2 млрд гривень і за час карантину виділив на різноманітні соціальні проєкти майже 80 млн гривень.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора за підсумками роботи компанії за ІІ квартал.

«У 2 кварталі 2020 року Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму понад 2 млрд грн. А за перше півріччя 2020 до державного бюджету Київстар перерахував 4,6 млрд грн податків та інших платежів. У складний час карантину та епідемії коронавірусу Київстар зосередився на розвитку цифрових сервісів, які допомагають абонентам краще адаптуватись до роботи, навчання і спілкування в нових умовах. Компанія запровадила ряд пропозицій та послуг зв’язку без стягнення плати, що дозволило абонентам не обмежувати свої контакти. Щоб допомогти медичним закладам, компанія виділила кошти на закупівлю обладнання для лікування коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами президента Київстар Олександра Комарова, від початку епідемії компанія загалом надала допомогу суспільству і своїм абонентам на майже 80 млн грн.

«Це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів та інше. Крім того, ми пришвидшили інвестиції у будівництво 4G мереж, що допомогло бути на зв’язку мешканцям у невеликих населених пунктах», - сказав він.

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Загалом, як зазначили в Київстар, у ІІ кварталі компанія збільшила інвестиції у будівництво мереж 4G і підключила до швидкісного мобільного інтернету понад 2 тисячі малих населених пунктів.

За інформацією оператора, у ІІ кварталі абоненти значно збільшили використання послуг зв’язку та інтернету. Так, використання хвилин у мобільній мережі зросло на 12,2% у розрахунку на абонента - з 571 хв у ІІ кварталі 2019 року до 641 хв у ІІ кварталі 2020 року. Використання мобільного інтернету за цей же період зросло на 54,3% - до 5,0 гігабайтів на абонента.

Як повідомили в компанії, збільшилась у звітному періоді і абонентська база послуги «Домашній інтернет» - на 9% у порівнянні з ІІ кварталом 2019 року, і перевищила 1 млн користувачів. Помітно зріс також трафік фіксованого інтернету.

Водночас, за інформацією Київстар, капітальні витрати компанії збільшились на 53% в порівнянні з ІІ кварталом 2019 року і склали 1,766 млрд грн. Кошти в основному були спрямовані на будівництво 4G мереж широкосмугового мобільного інтернету для сільської місцевості та покращення якості зв’язку.

Загальний дохід компанії у ІІ кварталі цього року збільшився на 6,8% проти аналогічного періоду минулого року - до 6 млрд грн. При цьому більш ніж половину доходу отримано від послуг мобільного інтернету.

Фото: Київстар