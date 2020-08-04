Київстар підключив до 4G ще 741 населений пункт

Національний телеком-оператор “Київстар” розширив покриття 4G ще у 741 населеному пункті у 6 областях завдяки частотам 900 МГц, які компанія використовує з липня 2020 року.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“У липні й на початку серпня Київстар включив зв’язок 4G у 741 населеному пункті, на території, де проживає 380 тисяч чоловік. Діапазон частот 900 МГц, який компанія використовує для 4G зв’язку з липня 2020, дозволяє забезпечити більше охоплення та більш стабільний прийом радіосигналу”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, за період з липня і початок серпня 2020 року мобільний інтернет нового покоління зв’язку від оператора з’явився у 741 віддаленому населеному пункті Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей. Це невеликі села, в яких проживає від 20 до кількох тисяч людей.

«За два роки з часу запуску 4G, можливостями нової технології вже скористалось понад 11 млн абонентів. Для того, щоб наші співгромадяни мали доступ до послуг 4G в сільській місцевості, Київстар планує в найближчі роки інвестувати до 5 млрд грн», розповів президент Київстару Олександр Комаров.

У пресслужбі нагадали, що у липні 2020 оператори мобільного зв’язку України розпочали обмін частотами (рефармінг) у діапазоні 900 МГц. Цьому передували 2 роки кропіткої роботи за участі всіх мобільних операторів, регулятора та державних органів. Рефармінг радіочастот став можливим, у тому числі, завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Завдяки цьому телеком-регулятор зміг перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот по всій Україні для розвитку 4G/LTE.

У Київстар переконані, що використання діапазону 900 МГц пришвидшить розгортання мереж 4G по всій території України, адже ці радіочастоти забезпечують більший радіус покриття для базових станцій, що надасть можливість забезпечити швидкісним мобільним інтернетом навіть найвіддаленіші населені пункти та автодороги.

Водночас, за інформацією Київстар, компанія продовжує збільшувати 4G покриття і за рахунок інших діапазонів – 1800 МГц і 2600 МГц. Якщо у липні 2018 року в мережі Київстар для зв’язку 4G було 1619 базових станцій, то в липні 2020 року їх стало вже 12 тисяч. За цей час трафік мобільного інтернету в мережі 4G Київстар зріс утричі.

За даними оператора, на сьогодні мережа 4G Київстар охоплює понад 12 тисяч великих і малих населених пунктів. Очікується, що за два роки можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету буде забезпечено для 90% населення України.

Фото: Київстар