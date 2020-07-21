Київстар запроваджує «Інтернет для батьків»

Національний телеком-оператор «Київстар» запроваджує навий тариф для людей від 60 років, які активно користуються інтернетом або хочуть його освоїти - «Інтернет для батьків».

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар представляє новий тарифний план для абонентів поважного віку – «Інтернет для батьків». Він став частиною тарифів, які Київстар розробив для абонентів від 60 років та до яких вже входять «Дзвінки для батьків»», - йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, новий тариф створений для людей поважного віку, які активно користуються мобільним інтернетом або хочуть його освоїти.

Як розповів директор з маркетингу Київстар Павло Даніман, після запуску тарифу «Дзвінки для батьків» компанія отримала багато позитивних відгуків від людей поважного віку, і зараз цим тарифом вже користується понад 100 тисяч абонентів. «Але були й ті, хто просив більш доступний за ціною тариф з мобільним та фіксованим інтернетом. Тому ми вирішили розвивати лінійку тарифів для абонентів від 60 років, у яких вартість буде меншою, аніж у більшості інших комерційних тарифів», - зазначив він.

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За даними оператора, у тарифі «Інтернет для батьків» 6000 Мб мобільного інтернету та безліміт на популярні соціальні мережі й месенджери, безліміт для дзвінків у мережі Київстар та 60 хвилин на номери інших операторів та за кордон. Також без додаткової плати абоненти зможуть користуватися фіксованим інтернетом від Київстар. Вартість тарифу – 100 грн за місяць.

Як повідомлялося, для тих, хто хоче освоїти основні функції смартфона, Київстар запустив онлайн-школу мобільної грамотності «Смартфон для батьків». Це 10 інтерактивних відео, які містять покрокову інструкцію від включення нового смартфона й налаштування його під себе до використання месенджерів і різних додатків. Онлайн-уроки покликані допомогти старшому поколінню розібратися в можливостях свого девайса.

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