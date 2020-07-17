Київстар планує розширити мережу до 544 торговельних точок

Компанія Київстар відкрила 500-й магазин у місті Іллінці Вінницької області і планує розширити мережу до 544 торговельних точок.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Незважаючи на те, що пандемія змусила світ трохи загальмувати, ми все одно бачимо попит на сервісні послуги Київстар і бажання абонентів отримати персональну консультацію у наших фахівців. Ми відновили роботу всіх 500 магазинів. Кількість покупців і сервісних операцій зростають. У березні та квітні до магазинів Київстар, які працювали в особливому режимі, звернулося близько 645 000 абонентів, тоді як у травні та червні цей показник становив вже понад 700 000 відвідувачів. Ми впевнені в обраній нами стратегії та продовжимо динамічне розширення мережі фірмових магазинів», – розповіла керівниця дирекції роздрібних продажів Київстар Ольга Смисльонова.

Зазначається, що цього року роздрібну мережу Київстар розвиватимуть саме в малих населених пунктах і віддалених житлових районах великих міст, що дозволить бути ближче клієнтів і зробити сервіс доступнішим. У планах компанії до кінця 2020 року розширити мережу до 544 торговельних точок.

"Щороку до магазинів Київстар звертаються близько 14 млн абонентів, більшість з яких потребує саме консультації та сервісних послуг. Тільки у 2019 році послугу із заміни Sim на Usim надали близько 2,5 млн разів", - повідомляє оператор.

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Окрім відкриття нових торговельних точок, компанія активно працює над диджиталізацією процесів і вдосконаленням візуального сприйняття магазину. На початку липня презентували оновлену форму для працівників магазину. Її розробив український бренд KOMASHNYA. У магазинах запроваджено аромамаркетинг. Київстар став першою мережею, яка реалізувала можливість отримати консультації за допомогою відеодзвінка в Instagram, а впродовж липня дарує цінні подарунки у разі купівлі смартфонів у межах програми «Магічна коробка настрою».

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій 26 млн абонентів. Послуги 4G компанії доступні на території, де проживає 80% населення України. У мобільної мережі Київстар середня швидкість передачі даних найвища серед мобільних операторів України, що підтверджують дані міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 та 2019 роки.