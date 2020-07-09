Київстар та Vodafone Україна домовилися про спільне використання мобільних мереж

Мобільні оператори Київстар та Vodafone Україна підписали меморандум про наміри спільного використання пасивної та активної інфраструктури своїх мобільних мереж – використання як каналів зв’язку, так і базових станцій та іншого обладнання.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстару, результатом цього повинно стати прискорення розвитку покриття території України технологією LTE при збереженні запланованих обсягів інвестицій.

«Наша компанія вчергове виступила з ініціативою, яка спрямована на покращення конкурентного середовища для усього телеком ринку. Партнерство і кооперація при використанні мобільних мереж дозволить мобільним операторам прискорити ліквідацію цифрового розриву між мегаполісами та селами, і виконувати свої інвестиційні плани, попри зниження доходів ринку. Ми запропонували приєднатись до меморандуму усіх мобільних операторів України, і раді, що Vodafone Україна підтримав цю ідею. Меморандум відкритий для усіх гравців, які хочуть розвивати нові мобільні технології на взаємовигідних умовах», - сказав президент Київстару Олександр Комаров.

Зазначається, що кооперація при використанні мобільних мереж дозволить операторам уникати дублювання при будівництві мереж, що дозволить прискорити надання доступу до послуг 4G/LTE абонентам у малонаселених районах.

Генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова наголосила на тому, що конструктивна співпраця операторів свідчить про цивілізований підхід до розвитку мережі.

«Звертаючись до такого інструменту, як шерінг мереж, ми спираємось на провідний досвід наших європейських колег у розбудові мереж швидкісного інтернету, наприклад так, як це роблять Vodafone та Telecom Italia Group щодо розбудови 4G і 5G в Італії. Такі об’єктивні та непереборні, здавалося б, обставини, як карантин і відсутність доходів від роумінгу, могли б внести свої корективи у впроваджені покриття. Та ми розуміємо важливість якнайшвидшої розбудови інфраструктури, яка забезпечить рівний доступ до цифрових послуг. Спільне використання мереж дозволить зробити наші інвестиції більш ефективними. А саме, не тільки дотриматись прийнятих зобов’язань щодо покриття, а й принести швидкісний інтернет в невеликі села із населенням менше, ніж 2000 мешканців», - сказала вона.

Голова НКРЗІ Олександр Животовський позитивно оцінив співпрацю між операторами, зокрема в питаннях розбудови мереж. Активний шерінг — це дієвий спосіб оптимізації витрат на розбудову та обслуговування мереж та якнайшвидшого покриття території України якісним сигналом та мобільним інтернет-доступом, а відповідно і виконання ліцензійних умов у діапазоні 900 МГц, переконаний він.

За словами заступника міністра цифрової трансформації України Олександра Шелеста, Мінцифри підтримує спільні ініціативи операторів, особливо ті, що мають відчутний соціальний ефект.

«Завдяки спільному використанню інфраструктури мобільні оператори зможуть надавати якісніші послуги у сільській місцевості, де швидкісний мобільний інтернет залишається недоступним для багатьох мешканців. Це пришвидшить покриття технологією 4G території країни», - наголосив Шелест.

Компанії Київстар та Vodafone Україна вже визначають ділянки мобільних мереж та населені пункти для спільного використання інфраструктури. Оператори планують розпочати практичну реалізацію меморандуму в листопаді-грудні 2020 року після погодження проєкту з боку державних органів.