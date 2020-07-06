Київстар та МБФ УББ передали обладнання до п'яти дитячих онко- та кардіовідділень

Київстар та Міжнародний благодійний фонд "Українська біржа благодійності" (МБФ УББ) у рамках спільної ініціативи "Дитяча надія" з березня по липень 2020 року здійснили 5 передач медичного обладнання для дитячих онко- та кардіовідділень лікарень у Львові, Одесі, Дніпрі та Києві.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі КС, це стало можливими завдяки СМС-пожертвам абонентів мобільного оператора, які зібрали вже понад 3,5 млн грн на допомогу маленьким пацієнтам з онкологічними та серцевими захворюваннями.

"Ініціатива "Дитяча надія" щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже 3 млн, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, котрі долучилися до ініціативи та продовжують підтримувати її, незважаючи на обставини, адже хвороби не йдуть на карантин", - сказала директор із корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш.

Зокрема, за час карантину завдяки пожертвам абонентів до відділення інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених Інституту серця передали два неонатальні пристрої для фототерапії та обігріву НО-АФ-КР 1.

Відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру отримало розхідні матеріали для інфузійних насосів. А педіатричне відділення того ж центру забезпечене двома моніторами пацієнта Heaco G3D та насосом шприцевим інфузійним Perfusor Compuct Plus з розхідними матеріалами до нього.

На СМС-пожертви абонентів до відділення функціональної діагностики КНП "Дитяча міська клінічна лікарня №3" Одеської міської ради придбано дитячий кардіологічний датчик Aplio 300, PST 50BT до теперішнього апарату Toshiba. У педіатричне відділення Міської дитячої клінічної лікарні №6 м. Дніпро було передано робочу станцію Холтер ЕКГ та два вимірювачі артеріального тиску ВАТ 41-2 з розхідними матеріалами до них.

Читайте також: Київстар запустив безкоштовні консультації з кардіологами у мобільному додатку

До ініціативи "Дитяча надія" вже приєдналося майже 60 тис. абонентів Київстар, 13 тис. з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями. За півтора року існування проєкту відправлено понад 200 тис. благодійних СМС-повідомлень. Середній розмір пожертви для ініціативи "Дитяча надія" становить 15 грн.

Проєкт здійснюється у партнерстві з МБФ "Українська біржа благодійності", яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та знає їх реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через СМС, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням.

Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо) та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Як повідомлялося, компанія Київстар виділяє 30 млн гривень благодійної допомоги на боротьбу з COVID-19 в Україні. На ці кошти буде закуплено 10 апаратів ШВЛ та 20 моніторів пацієнта від німецького виробника Drager, а також витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року. Решту благодійних коштів буде спрямовано на засоби особистого захисту для українських медиків.

Також Київстар витратив ще понад 30 млн гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підтримку суспільства та країни. Зокрема, бонуси медичним працівникам, безкоштовні консультації у додатку "Doctor online", нетарифікований доступ до гарячих ліній та офіційних ресурсів по COVID-19.

Фото: Київстар