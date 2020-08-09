Карантин не вплинув на перехід ЗСУ на нову систему харчування — Міноборони

Перехід Збройних сил на систему харчування за каталогом продуктів відбувається планово, процес забезпечення армії якісним харчуванням є безперервним.

На цьому наголошують у Міністерстві оборони, передає Укрінформ.

"Забезпечення наших воїнів вчасним та якісним харчуванням триває планово. Міністерство оборони України не допустило жодних зривів у харчуванні Збройних сил України, навіть попри виникнення труднощів, спричинених карантинними заходами", - заявили у МОУ.

Зазначається також, що у Міністерстві оборони та ЗСУ опрацьовані необхідні алгоритми дій у разі настання екстрених ситуацій.

У відомстві нагадали, що з березня 106 бойових військових частин ЗСУ харчуються за каталогом продуктів, який містить 409 видів продуктів на вибір. Решта ж, так звані небойові частини, до яких належать, наприклад, бази, склади та арсенали, харчуються за системою аутсорсингу, яка передбачає повний цикл дій суб’єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

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Як наголошується, наразі триває реалізація заходів, пов’язаних з переходом усіх військових частин ЗСУ на харчування за каталогом.

"Для забезпечення системи харчування за каталогом необхідно мати близько 4 тисяч осіб обслуговчого персоналу, який буде утримуватись коштом штатної чисельності Збройних сил України. Також сьогодні є потреба у придбанні відповідного обладнання для зберігання харчових продуктів. Крім того, до кінця року ще діють укладені раніше договори із постачальниками за системою аутсорсингу", - зазначають у Міноборони.

Пресслужба МОУ додала, що у Міністерстві оборони та ЗСУ опрацьовані необхідні алгоритми дій у разі настання екстрених ситуацій.