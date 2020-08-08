В українській армії за добу зареєстрували 21 хворого на COVID-19

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону 1 військовослужбовець, у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, у військовому госпіталі м.Рівне 1 військовослужбовець). Стан їх здоров’я задовільний.

У Медсилах уточнили, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 15 осіб (у Київській області 3 військовослужбовці, у Львівській 5 військовослужбовців, у Харківській 1 працівник ЗСУ, у Рівненській 2 військовослужбовці, в Івано-Франківській 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, у Житомирській 2 працівники ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 8 серпня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 301 особа.

Всього за час пандемії одужало 675 осіб, летальних випадків зареєстровано 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 789 осіб, у 143 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.