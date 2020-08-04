ЗСУ забезпечені боєприпасами та технікою – Міноборони

Браку в боєприпасах та військовій техніці для потреб ЗСУ наразі немає, а їх закупівля здійснюється з дотримання термінів закупівлі та виконання графіку Державного оборонного замовлення.

Про це під час онлайнбрифінгу в Укрінформі повідомила речниця Міністерства оборони Світлана Павловська.

«Міноборони постійно здійснює заходи щодо забезпечення потреб Збройних Сил у боєприпасах та створення їх нормативних запасів. Станом на сьогодні браку в боєприпасах немає», - повідомила Павловська.

Крім того, за її словами, з метою вчасного та повного виконання Державного оборонного замовлення наразі проведено перевірку майна, яке зазначено компаніями-спецекспортерами до постачання, що здійснюватиметься з-за кордону. Це зроблено з метою перевірки наявності даної продукції.

За словами Павловської, терміни поставки замовлення на митну територію України, відповідно до контрактів, визначено у листопаді-грудні 2020 року.

«Постачання боєприпасів здійснюватиметься відповідно до укладених контрактів, згідно з дотриманням термінів поставок та з урахуванням виробничих потужностей підприємств», - запевнила речниця Міноборони.

За інформацією Міноборони, парашути, а також інші спеціальні засоби будуть придбані для Збройних Сил України через майданчик Агенства підтримки логістики та закупівель НАТО ( NSPA) до кінця поточного року.

В оборонному відомстві також наголосили, що Державне оборонне замовлення має бути виконане протягом року, наразі триває п’ятий місяць його реалізації.

Павловська висловила сподівання, що дискусії відносно виконання оборонним відомством державного оборонного замовлення відбуватимуться в рамках конструктивізму та розуміння чутливості теми у період тривалої воєнної агресії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.