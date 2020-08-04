"Тиша" на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 4 серпня двічі порушили режим припинення вогню, здійснивши два провокаційні постріли з гранатометів в бік позицій Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби зі сторони ворога обліковано по одній провокації з використанням підствольних гранатометів на кожному з напрямків. Так, на Луганському напрямку після шостої години ранку один постріл пролунав поблизу Майорська. А на Донецькому – о пів на третю ночі противник здійснив один постріл в напрямку населеного пункту Піски», - повідомив речник.

За словами Праути, українські воїни у відповідь на провокації вогонь не відкривали. Водночас, суворо дотримуючись умов припинення вогню, Об’єднані сили готові адекватно діяти у разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території.

Речник також підкреслив, що від початку дії режиму припинення вогню констатується відсутність бойових втрат і поранених у лавах Об’єднаних сил, у тому числі упродовж минулої і поточної доби.

Читайте також: Окупанти відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 17.00 3 серпня двічі порушили режим припинення вогню, здійснивши провокативні постріли поблизу населених пунктів Південне та Мар’їнка.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.