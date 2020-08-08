Держекоінспекція ініціює оновлення програми порятунку річки Дніпро

У Державній екологічній інспекції України ініціюють оновлення стратегії розвитку та порятунку річки Дніпро.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

"Ми сьогодні зініціювали першу таку зустріч. А згодом під головуванням новопризначеного міністра захисту довкілля, разом з Держводагентством та науковими установами необхідно буде оновити стратегію розвитку та порятунку річки Дніпро", - сказав Мальований.

Держекоінспекція ініціює оновлення програми порятунку Дніпра / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він висловив упевненість, що до розробки нової програми мають бути залучені також представники місцевої влади, адже вона стосуватиметься всього басейну Дніпра. Зокрема, будуть визначені правила встановлення та реконструкції локальних очисних споруд, обладнання їх піскоутримувачами та жировловлювачами. Програма також передбачатиме обов'язкове фінансування робіт з розчищення Дніпра з державного та місцевого бюджетів.

Очільник Держекоінспекції назвав три причини обміління Дніпра: незаконне видобування піску, хімічне забруднення вод та зміна біорізноманіття річки. Він зазначив, що у містах найбільшими забруднювачами Дніпра є водоканали. За словами Мальованого, цього року Держекоінспекція під час перевірок ПрАТ "Київводоканал" нарахувала збитків більш ніж на 16 мільйонів гривень через перевищення обсягів каналізаційних скидів.

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Мальований додав, що для вирішення цього питання необхідно на законодавчому рівні спонукати власників великих підприємств установити систему дощової каналізації з очисними спорудами та обмежити використання фосфатів у товарах побутової хімії, які масово потрапляють до Дніпра. Крім цього, Держекоінспекція ініціюватиме підвищення штрафів за забруднення водойм і незаконний видобуток піску та працюватиме над розширенням повноважень екоінспекторів для боротьби з порушниками.