Еконагляд у прибережних зонах Чорного й Азовського морів відновлять

У Держекоінспекції буде створено новий департамент, який опікуватиметься екологічним наглядом і контролем у прибережних зонах Чорного та Азовського морів.

Про це розповів голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований під час пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потрібно налагодити систему державного нагляду і контролю і в морських портах, і по прибережно-захисній смузі. Є в планах створення окремого департаменту, який би займався саме виключно цим питанням. На сьогодні функції ліквідованих державних екологічних інспекцій Чорного і Азовського морів перейшли в прибережні області… Моя мета – відновити екологічний нагляд і контроль. Ті інспекції, по яких було прийнято рішення про ліквідацію, воно остаточне і буде реалізовано. Але буде утворено новий департамент», - сказав Мальований.

Він наголосив на неприпустимості недотримання природоохоронного законодавства у прибережних захисних зонах.

"Сьогодні, коли більшість українців не мають можливості виїхати за кордон і наші курортні зони Азовського і Чорного морів будуть наповнені людьми, моя мета зробити все для того, щоб ми відпочивали на чистих, комфортних пляжах, вода була з тими параметрами, які дозволять безпечно купатися і ще й спостерігати, як вздовж берегової лінії пропливають дельфіни», - наголосив голова Держекоінспекції.

Читайте також: Держекоінспекція боротиметься за статус правоохоронного органу

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 13 травня призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції. До цього він обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.