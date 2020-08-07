В Україні до 15 вересня мають перевірити умови зберігання селітри

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграм за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на виконання доручень Президента України та Прем'єр-міністра.

"Так, було вирішено: Держпраці разом із ДСНС, Мінінфраструктури, Національною поліцією, обласними та Київською міською держадміністрацією провести позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив", - написав він.

Немчінов зауважив, що про результати перевірок потрібно поінформувати Кабінет Міністрів до 15 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, 6 серпня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності проведення перевірки поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям. Відповідний лист глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в місті Бейруті (Ліванська Республіка).

Відтак Шмигаль доручив ДСНС, Нацполіції, Міністерству інфраструктури, Держслужбі з питань праці, головам ОДА та КМДА провести ретельні перевірки щодо того, як зберігається та використовується аміачна селітра на різних підприємствах в Україні.

У порту Бейрута 4 серпня внаслідок потужних вибухів загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули понад 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: Громадське радіо