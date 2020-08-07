Програму покращення безпеки дорожнього руху вже виконали на 83% - Криклій

Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху вже виконано на 83%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у колонці на сайті "Обозреватель".

"Станом на липень уже проведено та оголошено закупівель на 2,6 млрд гривень, Державну програму реалізовано на 83%", - написав Криклій.

Він зазначив, що цього року на програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху із держбюджету виділили на мільярд більше, ніж торік - 3,1 млрд гривень.

За словами урядовця, у рамках програми передбачено: облаштування 7 регульованих пішохідних переходів на дорогах першої категорії та 20 нерегульованих; встановлення 25 комплексів Weigh-in-Motion; зведення 25 кільцевих розв’язок; облаштування 399 пішохідних переходів і 23 пішохідних переходів різних рівнів; встановлення 180 одиниць автономного освітлення; ліквідація 9 місць концентрації ДТП; встановлення 54 демпферних систем. Загалом на інфраструктуру виділено 1,4 млрд гривень.

Криклій зауважив, що для ефективності та оперативності дій рятувальників під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод необхідне відповідне обладнання. Державною програмою на 2020 рік передбачено на це 1,13 млрд гривень: 47 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу; 303 медичні укладки; 139 спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу і 10 машин Служби безпеки дорожнього руху; 14 спеціальних аварійно-рятувальних машин важкого типу

"Також передбачені кошти на реалізацію пілотного проєкту єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб у м. Києві. У подальшому цей проєкт працюватиме по всій Україні. Така телефонна лінія вже давно функціонує в Європі. Людині просто потрібно набрати один номер телефону й вона потрапляє в диспетчерський центр служби екстреної допомоги. Цей центр координує роботу поліції, швидкої, пожежників і рятувальників", - додав міністр.

За його інформацією, у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на нагляд і контроль виділено 420 млн гривень. Це, зокрема: 13 комплектів мобільних ваг для зважування фур; 40 вимірювачів швидкості, які працюють у русі; 30 пересувних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі та визначення дорожніх умов у місцях скоєння ДТП і 30 пересувних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів; 220 камер автофіксації, для масштабування по всій Україні; 2450 планшетів для складення адміністративних матеріалів патрульними поліцейськими.

Криклій розповів також, що кошти також спрямували на комплексну систему захисту інформації для всієї системи автофіксації, що в свою чергу забезпечить невідворотність покарання.

"На освіту та навчання в програмі виділено 24 млн гривень. Зокрема на контраварійне водіння, тренінги для поліцейських ювенальної превенції, які працюють з дітками, та отримання навичок домедичної допомоги, зокрема, серцево-легеневої реанімації та використання автоматичних дефібриляторів", - додав він.

Міністр звертає увагу, що державна програма реалізується прозоро, за покращенням безпеки дорожнього руху у регіонах України можна слідкувати на інтерактивній мапі (https://bi.e-transport.gov.ua/road-safety), де позначені всі об’єкти інфраструктури. Крім того, є дані про виконавців та статус цих об’єктів

Криклій також звертає увагу, що Державне агентство інфраструктурних проєктів у травні-червні за результатами тендерів уклало 14 договорів на капітальний ремонт транспортних розв’язок по всій Україні на загальну суму 347,62 млн грн.

За його інформацією, у середньому на будівельних тендерах Укрінфрапроєкт економить 13% - і це втричі вищий показник у порівнянні з тендерами Укравтодору за перший квартал 2020 року.

Як попідомляв Укравтодор, за останні півроку на дорогах країни сталося 72 394 ДТП, у яких загинули 1482 особи. Майже дві третини всіх автопригод (46,8 тис.) сталися з двох причин: перевищення безпечної швидкості (729 загиблих) та порушення правил маневрування (234 загиблих).