Майже в усіх районах Житомирщини з'явилися відремонтовані дороги

У рамках програми «Велике будівництво» майже у кожному районі Житомирщини з’явилося по 5 кілометрів відремонтованих доріг.

Про це розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на пресконференції, звітуючи про рік роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Результат нашої роботи з будівництва автошляхів - майже кожен район області отримав по 5 км доріг, що пов’язують важливі соціальні об’єкти», - зазначив очільник області.

Він пояснив, що відремонтовані дороги ведуть до шкіл та амбулаторій.

«Є велике бажання зробити всі дороги, і цей виклик ми прийняли. Зараз опрацьовуємо залучення міжнародних кредитних коштів на Житомирщину (для ремонту доріг – ред.)», - додав голова ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України у 2020 році планує збудувати та відремонтувати 125,8 км доріг державного значення у Житомирській області.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня. Вона включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.