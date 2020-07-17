На Житомирщині завершують капремонт гімназії

У Високівській сільській ОТГ на Житомирщині у рамках програми «Велике будівництво» планують до кінця літа завершити капітальний ремонт гімназії, на який передбачено 6,8 млн грн.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Дійсно, вразили проведені роботи на об'єкті, все зроблено за найвищими стандартами. Кабінети з модерними орнаментами, 3 куточки відпочинку з Wi-Fi, відремонтована актова зала, сучасний спортивний майданчик, оновлений спортзал, коворкінг-центр для шкільного парламенту», - зазначив Бунечко.

За його словами, об’єкт планують здати до кінця серпня.

Загальна вартість ремонтних робіт сягає 6,8 млн грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.