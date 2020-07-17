"Велике будівництво" на Рівненщині тепер можна відстежувати онлайн

Відтепер у Рівненській області зведення деяких об’єктів у рамках президентського проєкту "Велике будівництво" можна спостерігати в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Відстежити, як ідуть роботи на трьох об’єктах проєкту "Велике будівництво" тепер можна в режимі реального часу. Так, зокрема, переглянути, як готують до відкриття Сарненський спорткомплекс. Спортивний заклад у Сарнах має потужну багатофункціональну залу з трибунами на 760 місць. Вона розрахована не лише на ігрові види спорту – міні-футбол, волейбол, баскетбол. Окрім цього, тут діятимуть борцівська, боксерська та тренажерні зали. Важливо, що комплекс адаптований для заняття спортом для людей з інвалідністю та маломобільних груп", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в онлайн-режимі також можна побачити як триває реконструкція Корнинського ліцею у Рівненському районі. Ліцей готовий на 80%. У новому крилі буде початкова школа, де розміститься 8 класних кімнат та велика рекреаційна зона для ігор.

Ще один об’єкт, за яким можна слідкувати в режимі реального часу – дитячий садок у Березному.

Будівництво такого закладу дасть змогу охопити освітою та дозвіллям у максимально комфортних умовах 150 дошкільнят. У дитсадку функціонуватиме вісім груп. Наразі приміщення новобудови готове на 90%.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкцію 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.