«Велике будівництво»: у Новопскові на Луганщині розпочали реконструкцію стадіону

У Новопскові на Луганщині реконструюють районний стадіон за кошти ДФРР.

Про це повідомляє пресслужба Новопсковської районної державної адміністрації.

«В рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на території смт Новопсков реалізується проєкт "Покращення доступу до спортивної інфраструктури та популяризації занять спортом серед населення Новопсковської ОТГ, шляхом проведення капітального ремонту стадіону «Будівельник», розташованого за адресою: смт Новопсков, вул. Партизанська 7-Б», - йдеться в повідомленні.

Замовником робіт виступає Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації.

Триває реконструкція стадіону в Новопскові на Луганщині

Проєкт фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. За кошти обласного бюджету було виготовлено проєктну документацію.

Вартість запланованих робіт становить майже 8 млн грн.

Проєктно-кошторисною документацією передбачено провести капітальний ремонт стадіону «Будівельник», а саме: заміну старих трибун, ремонт адміністративних приміщень, бігових доріжок, огорожі тощо.