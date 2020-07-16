На Харківщині в рамках "Великого будівництва" відремонтували дорогу на Луганськ

На Харківщині капітально відремонтували дорогу державного значення Чугуїв-Мілове, що поєднує регіон із Луганською областю.

Про це сказав 15 липня на брифінгу начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цьому році ми виконали роботи на 68,4 км – це становить 40% від загальної протяжності дороги. Наразі вже проводяться роботи з упорядкування: влаштування з’їздів, очікуємо встановлення автобусних зупинок, зупинкових майданчиків, освітлення. Також ми включили до проєкту додатковий майданчик для габаритно-вагового контролю. До 1 вересня всі роботи будуть завершені, і дорога буде введена в експлуатацію офіційно, з отриманням гарантій від підрядника", - сказав Алексєєв.

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Реконструкцію дороги Чугуїв-Мілове почали ще у 2015 році - окремими ділянками. Лише цього року було покладено останній шар асфальту на вказаних 68,4 км дороги (загальна протяжність траси Чугуїв-Мілове - 108,1 км). У 2020-му роботи коштували 690 млн грн, а загальна вартість 5-річного ремонту склала 1 млрд 507 млн грн.

Як повідомлялося, починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках президентського проєкту"Велике будівництво" на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

На ремонт доріг на Харківщині з держбюджету цього року надано 2 млрд 948 млн грн. Наразі відновлено 177,5 км з 244 км, які заплановані (близько 80%).