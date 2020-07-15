Житло для кримських татар: міністерство розробляє дорожню карту будівництва на Херсонщині

Мінреінтеграції розробляє дорожню карту та опрацьовує документи, що визначатимуть технічні питання будівництва житла в Херсонській області для внутрішньо переміщених осіб із Криму, кошти на яке обіцяє надати Туреччина.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Давида Макар’яна з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Туреччина підтвердила зацікавленість у допомозі Україні забезпечити житлом приблизно 500 сімей кримських татар, які були вимушені покинути свої домівки через окупацію Росією Кримського півострова. Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив у лютому під час брифінгу із главою української держави Володимиром Зеленським. Наше міністерство наразі розробляє дорожню карту реалізації цього проєкту та опрацьовує документи, що визначатимуть технічні питання будівництва житла в Херсонській області для внутрішньо переміщених осіб із Криму", - розповів Макар’ян.

Зазначається, що житлові комплекси разом із об’єктами соціальної інфраструктури для ВПО з окупованого Криму за допомоги Туреччини збудують у Херсоні та Генічеську.

Будівництво планується розпочати цього року, аби люди вже навесні 2021 року змогли вселитися в новозбудоване житло.

Фінансування проєкту бере на себе турецька сторона.

Заступник міністра також подякував Послу Турецької Республіки за допомогу українцям, які постраждали від збройної агресії РФ.

Читайте також: Зеленський обговорив з Ердоганом будівництво житла для переселенців з Криму

В свою чергу Ягмур Ахмет Гюльдере запевнив представників Мінреінтеграції в подальшій підтримці та співпраці щодо захисту громадян України, які постраждали внаслідок агресії РФ, та у поглибленні співпраці між двома країнами.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у лютому поінформував, що Туреччина надасть допомогу в будівництві містечка для переселенців з окупованого Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар у Херсонській області.

Фото: mtot.gov.ua