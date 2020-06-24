Зеленський обговорив з Ердоганом будівництво житла для переселенців з Криму

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання будівництва на Херсонщині житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим.

Про це за результатами їхньої телефонної розмови повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України високо оцінив увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму, а також практичні кроки з реалізації домовленостей щодо будівництва на Херсонщині житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він доручив уряду України опрацювати текст українсько-турецького міжурядового меморандуму, який визначатиме технічні питання будівництва.

Крім того, глава Української держави подякував за незмінну позицію Туреччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, захист прав кримськотатарського народу, а також налаштованість і надалі поглиблювати стратегічне партнерство між двома державами на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес.

Зазначається, що у контексті реалізації домовленостей восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною й Туреччиною, яке відбулося 3 лютого в Києві, глави держав погодилися вжити додаткових заходів для фіналізації переговорів стосовно укладення Угоди про вільну торгівлю, а також посилити роботу низки галузевих двосторонніх механізмів.

Президенти обговорили і ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.

Зеленський подякував турецькому народові та особисто Ердогану за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

За даними пресслужби, співрозмовники також погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення в міру послаблення карантинних заходів. Лідери підкреслили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною й Туреччиною.

"Знаю, що деякі авіакомпанії хочуть відновити свої рейси – це дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі", – наголосив Зеленський.

Ердоган зазначив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно.

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Як повідомлялося, у лютому Зеленський поінформував, що домовився з Туреччиною про будівництво в Херсонській області містечка для переселенців з окупованого Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар. За словами Зеленського, початок зведення такого містечка планується цього року.