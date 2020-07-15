На Житомирщині починають ремонт мосту через річку Случ

У Новоград-Волинському районі Житомирщини у межах програми «Велике будівництво» з 20 липня розпочинається ремонт мосту через річку Случ.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

«У зв’язку з розпочатими роботами з капітального ремонту мосту через річку Случ на шляху Р-49 Васьковичі – Шепетівка, км 92+351, що у селі Чижівка Новоград-Волинського району, рух штучною спорудою від 20 липня та до кінця року буде закрито», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об’їзд здійснюватиметься автомобільними дорогами Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожухівку, М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та М-06 Київ – Чоп.

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Капітальний ремонт буде проводити компанія «SP.Z O.O.Mast-Bud». Згідно з проєктною документацію передбачено розібрати та влаштувати нову прогонову будову, влаштувати комплексне мостове покриття та реалізувати заходи з безпеки руху.

Термін реалізації проєкту – до кінця 2021 року. Всі роботи фінансуються із державного бюджету.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.