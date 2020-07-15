На Буковині реконструюють приймальні відділення у 5 лікарнях
Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.
"Приймальні відділення п’яти лікарень області вже найближчим часом реконструюють та забезпечать потужним діагностичним обладнанням. Такі зміни на медичні заклади очікують у рамках зініційованої Президентом України Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.
За інформацією, на ремонт приміщень витратять 40 мільйонів гривень.
Крім того, обласна лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги отримають ангіографи, комп’ютерні та магнітно-резонансні томографи. Аналогічні комплекти обладнання, окрім ангіографа, встановлять також у Сокирянській, Вижницькій та Сторожинецькій ЦРЛ.
"Маємо невеликий запас коштів, за допомогою якого хочемо підготуватися до можливого спалаху коронавірусу восени. Плануємо, зокрема, осучаснити реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, збудувавши у цьому закладі кисневу станцію", – повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Також найближчим часом придбають додаткове обладнання для перинатального центру, кошти для цього передбачили ще на початку року.
Реконструкції потребує і обласна дитяча лікарня. Наразі необхідну проєктно-кошторисну документацію вже виготовили, тож шукатимуть гроші на ремонт.
Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.