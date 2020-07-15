На Буковині реконструюють приймальні відділення у 5 лікарнях

У Чернівецькій області в рамках програми "Велике будівництво" планують реконструювати та оснастити сучасним діагностичним обладнанням приймальні відділення у п'яти лікарнях області. Загальна вартість реконструкції 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"Приймальні відділення п’яти лікарень області вже найближчим часом реконструюють та забезпечать потужним діагностичним обладнанням. Такі зміни на медичні заклади очікують у рамках зініційованої Президентом України Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, на ремонт приміщень витратять 40 мільйонів гривень.

Крім того, обласна лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги отримають ангіографи, комп’ютерні та магнітно-резонансні томографи. Аналогічні комплекти обладнання, окрім ангіографа, встановлять також у Сокирянській, Вижницькій та Сторожинецькій ЦРЛ.

"Маємо невеликий запас коштів, за допомогою якого хочемо підготуватися до можливого спалаху коронавірусу восени. Плануємо, зокрема, осучаснити реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, збудувавши у цьому закладі кисневу станцію", – повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Також найближчим часом придбають додаткове обладнання для перинатального центру, кошти для цього передбачили ще на початку року.

Реконструкції потребує і обласна дитяча лікарня. Наразі необхідну проєктно-кошторисну документацію вже виготовили, тож шукатимуть гроші на ремонт.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.