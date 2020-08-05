Порушників вагових норм у липні оштрафували на майже 22 мільйони - Криклій

Інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) нарахували 21,5 млн грн плати за перевантаження упродовж липня.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває. Лише за липень працівниками Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією було зупинено та перевірено майже 163 тисячі вантажівок і нараховано 21,5 млн грн плати за перевантаження", - сказав міністр.

Крім цього, він повідомив, що представники Укртрансбезпеки провели велику роз’яснювальну роботу серед тих перевізників, хто найчастіше порушував норми габаритно-вагових параметрів.

"З ними спілкувались про важливість недопущення порушення габаритно-вагових параметрів і як результат - до кінця цього місяця ми зафіксували значне зменшення кількості порушень серед них”, - зазначив очільник міністерства.

У Мініфраструктури також опублікували ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за липень:

1. На автодорозі Н-30 – авто САМС (перевізник – Трунов Ю.В.) з перевантаженням на 80%. Загальна вага транспортного засобу склала 72,15 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 5481,30 євро.

2. На автодорозі М-21 – авто DAF (перевізник – Фермерське господарство “Агрогруп-БРВ”) з перевантаженням на 38%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,27 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 770,55 євро.

3. На автодорозі М-19 – авто DAF (перевізник – Неустроєва Н.І.) з перевантаженням на 45%. Загальна вага транспортного засобу склала 57,850 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 668,1 євро.

4. На автодорозі Р-55 – авто MAN (перевізник – Клешня О.М.) з перевантаженням на 39%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,73 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 34,02 євро.

5. На автодорозі Н-30 – авто MAN (перевізник – ТОВ “АЛЬТКОМАВТОТРАНС”) з перевантаженням на 40%. Загальна вага транспортного засобу склала 56 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 20,25 євро.