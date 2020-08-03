SmartTicket на українському транспорті повноцінно запрацює восени — Криклій

Послуга єдиного електронного квитка (SmartTicket) на 5 видів українського транспорту повноцінно запрацює восени.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у колонці для НВ.

"SmartTicket наразі унікальний для України єдиний електронний квиток, який дозволить мандрувати країною без жодних обмежень. Уже восени 2020 року українці зможуть повноцінно користуватись одним квитком на поїзди, електрички, метро, автобуси та літаки. На будь-який вид транспорту по всій країні знадобиться лише один QR-код", - написав Криклій.

Він додав, що для тих, хто любить ретельно планувати свою подорож, — це буде максимально зручно, бо такі мандрівники матимуть повністю готовий маршрут зі складеним графіком, включно з міжміськими, приміськими та міськими маршрутами.

"Також у цілодобовому доступі буде Дружня служба супроводу 24/7. Людині допоможуть у будь-якому сегменті перевезень. Маркетплейси також будуть доповнювати систему зручними сервісами, де можна буде знайти: готелі, онлайн-кінотеатри, онлайн-книги, різні сервіси, як, наприклад, страхування, харчування тощо", - пояснює міністр.

Криклій звертає увагу, що Україна стане однією з небагатьох європейських країн, яка запустить SmartTicket по всій державі.

"До системи е-квитка зможуть долучитися всі міста, які зацікавлені в цьому та мають технічні можливості. Зараз систему вже протестували в Києві, Харкові та Дніпрі. До SmartTicket підключаємо харківське метро. Наразі активно просувається робота із запровадження електронного квитка в Маріуполі", - додав він.

Міністр повідомляє також, що Мінінфраструктури планує підключити SmartTicket і до міжнародних перевезень.

Криклій розповів, що придбати єдиний квиток можна буде орієнтовно за тиждень на сайті SmartTicket.gov.ua. Вартість такого квитка буде складатися із вартості квитків різних перевізників, які матимуть ту ж ціну, або й нижчу, але з мінімальною комісією за єдиний квиток (на першому етапі — 0,06 грн).

"Як виглядатиме квиток? Зараз він має розмір аркуша А4, на ньому є кілька QR-кодів і детально розписана логістика для пасажирів. Остаточний варіант Е-квитка буде іншим. Плануємо, що це буде невеликий квиток з єдиним QR-кодом, який об'єднає всі необхідні види транспорту, які обере для себе пасажир", - пояснив міністр.

Урядовець також повідомив, що впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» у співпраці з АТ «Укрзалізниця» та авіакомпанією SkyUp. Повністю реалізувати проєкт планують до 30 червня 2021 року.

Перевагами системи єдиного електронного квитка Криклій називає такі: система обчислює всі стикування та надасть найбільш вигідну пропозицію; система знайде квиток навіть за годину до відправлення; гарантоване повернення 100% вартості квитка; всі види транспорту в єдиному інтерфейсі; підтримка пасажира 24/7 (кол-центр та чат-бот).

Читайте також: Херсонська ОДА презентувала мобільний додаток Smart Kherson Region

За інформацією міністра, на першому етапі реалізації єдиного квитка до системи під'єднають нічні потяги та метрополітен. SmartTicket спочатку буде доступним на трьох залізничних напрямках: Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Львів. На другому етапі додадуть всі залізничні перевезення та весь муніципальний транспорт Києва. Відбудеться це орієнтовно протягом місяця. Далі додадуть до системи і внутрішні авіа- та автобусні перевезення, розширять географію міст.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 29 липня схвалив проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту із запровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.