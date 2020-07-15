Херсонська ОДА презентувала мобільний додаток Smart Kherson Region

Херсонська обласна державна адміністрація запускає мобільний додаток Smart Kherson Region, в якому можна отримувати оперативну інформацію про важливі події в області.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Херсонської ОДА Андрій Богданович.

«Радий повідомити, що сьогодні ми запускаємо мобільний додаток Smart Kherson Region, в якому ви зможете отримувати оперативну інформацію про важливі події в області», - зазначив заступник голови ОДА.

Він зазначив, що найближчим часом планують випустити також й iOS-версію додатку.

Як повідомляє офіційний сайт ОДА, Smart Kherson Region — мобільна платформа екстреного та інформаційного оповіщення населення Херсонщини, створена Херсонською обласною державною адміністрацією у тісній співпраці з компанією iDev - Innovation Development.

У період карантинних заходів, люди, знаходячись вдома, можуть не почути сповіщення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, а push-повідомлення доставляються миттєво та можуть нести більше інформації, зазначають в ОДА.

Функціонал мобільного додатку дозволяє налаштувати новини та оповіщення під інтереси конкретного користувача. Тобто, кожен може підписатися на тематичні блоки й читати повідомлення, які будуть цікавими для нього: новини зі сфери туризму, освіти, охорони здоров'я або повідомлення від правоохоронних органів тощо.

Додаток постійно оновлюється. Планується додавати нові сервіси. Які саме - вирішують тільки користувачі Smart Kherson Region методом голосування. Наразі можна вибрати з таких розділів: проблема в місті; оцінка взаємодії; ЖКГ інформування; опитування; запис на прийом; організації та сервіси; благодійність.