Уряд підтримав проєкт із впровадження е-квитка на транспорті

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту з упровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 29 липня.

Перед ухваленням рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що запровадження єдиного е-квитка сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці при плануванні подорожі.

"Наша амбітна мета – об’єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб усі послуги при плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко. Експериментальний проєкт з упровадження е-квитка починаємо у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро. Вдячний колегам-урядовцям за підтримку цієї ініціативи”, - зазначив Криклій.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП “Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки” у співпраці з АТ “Укрзалізниця” та авіакомпанією SkyUp. Відповідно до схваленої урядом постанови, пропонується затвердити Порядок реалізації проєкту та встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року.