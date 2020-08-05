Світовий банк рекомендує будувати цементобетонні дороги - Криклій

Програма “Велике будівництво” на українських дорогах триває, проте вимагає нових підходів з використанням цементобетону.

На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації програми розвитку цементобетонних доріг, яка відбулася 5 серпня у Києві, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

“Наразі цементобетонні дороги становлять лише 1% від загальної протяжності мережі автошляхів в Україні, але ми будемо змінювати цю ситуацію. Перші проєкти з цементобетонним покриттям вже реалізуються на дорозі Н-31 Київ-Дніпро в Полтавській області. Також триває реконструкція обходу Житомира на дорозі М-06 та капітальний ремонт автошляху Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв в Миколаївській області”, - поінформував очільник міністерства.

За його словами, таку технологію важливо використовувати на дорогах з найбільшою інтенсивністю і великим навантаженням на дорожнє покриття. Тим паче, що висока локальна складова собівартості цементобетонних доріг веде до створення нових робочих місць та зменшує залежність країни від імпорту, заявив Криклій.

“Цементобетонні дороги є дешевшими та надійнішими, оскільки мають більший термін експлуатації у порівнянні з асфальтними, вони термостійкі й здатні витримувати значні навантаження. Світовий банк рекомендує будувати саме такі дороги для створення дешевої та надійної інфраструктури. І ми продовжимо вивчати кращий закордонний досвід для будівництва таких доріг”, - додав він.

Читайте також: На першій в Україні бетонній автотрасі наносять розмітку за новою технологією

Зазначається, що програму розвитку цементобетонних доріг в Україні презентували Укравтодор, ДП “ДержДорНДІ” та Асоціація виробників цементу України.

Фото: Павло Багмут