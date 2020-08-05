Рада церков радить МОЗ “переключитися” на транспорт та розважальні заклади

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає керівництво МОЗ припинити практику звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти у поширенні COVID-19 у західних областях України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві ВРЦіРО.

"Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає керівництво МОЗ України припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередивши увагу на впроваджені більш ефективних заходів, щоби зменшити ризики інфікування наших співгромадян у місцях найбільш активних соціальних контактів - у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, у розважальних закладах і інших місцях скупчення людей", - зазначається в заяві.

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Підкреслюється, що від початку карантину в Україні церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності. Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та використанням антисептичних засобів.

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У заяві зазначається, що ВРЦіРО відкрита до діалогу з МОЗ заради того, щоби надалі не вживалися узагальнені публічні звинувачення щодо релігійної спільноти, а ризики усувалися шляхом ефективної практичної взаємодії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що головною причиною зростання кількості хворих у західних областях є богослужіння, друга основна причина - громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.