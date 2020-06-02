Шмигаль зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив у намірах уряду створити всі можливі у нинішніх обставинах умови для якнайповнішого здійснення релігійних обрядів та богослужінь, але наголосив, що пандемії ще не подолано.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляє пресслужба глави уряду.

Прем'єр-міністр подякував членам ВРЦіРО за те, що абсолютна більшість релігійних організацій дослухались до рекомендацій щодо протидії епідемії коронавірусу та ухвалили рішення призупинити проведення богослужінь у звичному режимі й долучилися до їхньої трансляції в онлайн-режимі.

Він нагадав, що зараз триває період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його послаблення, стало можливим проведення релігійних обрядів за умов дотримання усіх заходів превенції. «Треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не поборено. Кількість хворих в Україні вийшла на так зване «плато». 300-400 людей хворіють щодня, і це приблизно дорівнює кількості людей, які одужують щодня, але в нас ще немає від’ємної динаміки, тому треба дотримуватися заходів безпеки», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прагне «створити всі можливі у нинішніх обставинах умови для якнайповнішого здійснення відповідних обрядів та богослужінь».

Водночас Шмигаль "погодився з думкою" щодо можливості перегляду в бік зменшення вимоги про кількість присутніх під час релігійних заходів. «Сподіваюся ми будемо і далі пом’якшувати умови в міру того, як знижуватиметься захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, а ми повернулися до звичного життя», - зазначив Шмигаль.

Голова уряду також підтримав ініціативу проводити зустрічі з ВРЦіРО один раз на квартал.

У свою чергу представники релігійних організацій надали уряду низку пропозицій щодо послаблення карантинних обмежень для релігійних організацій, спрощення оформлення гуманітарної допомоги, піднімали питання державної сімейної політики, ролі церков у залученні інвестицій до України тощо.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на прохання представників церков спростити оформлення гуманітарних вантажів повідомила, що на час пандемії Мінсоцполітики уже спростило процедуру визнання вантажів як гуманітарних, що дало можливість робити це за один день, а на майбутнє в Міністерстві хочуть зробити цей процес автоматичним.

За даними урядової пресслужби, у зустрічі взяли участь старший єпископ Української євангельської церкви, головуючий у ВРЦіРО Василь Райчинець, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, президент Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, представник Об’єднання іудейських релігійних організацій України, юридичний радник головного рабина м. Києва та України Геннадій Білорицький, вікарій Київської єпархії Української православної церкви, єпископ Баришевський Віктор, єпископ Української лютеранської церкви В’ячеслав Горпинчук, єпископ Римо-католицької церкви в Україні, ординарій Київсько-Житомирський Віталій Кривицький, голова української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав, голова Духовного управління мусульман України, муфтій України Ахмед Моххамад Мутіх Тамім та представники інших церков і релігійних організацій. З боку уряду були присутні міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Фото: КМУ