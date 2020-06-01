Науковці заявляють про тенденцію згасання пандемії COVID-19 в Україні

З кінця травня спостерігається тенденція повільного згасання пандемії COVID-19 в Україні.

Про це свідчать дані дослідження Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського, повідомляється на сайті КПІ.

"Пандемія коронавірусу в Україні протягом останніх трьох місяців пройшла фазу щоденного зростання (початок березня – кінець квітня 2020 року), фазу стабілізації – протягом другої половини квітня – травня на рівні плато 400-500 нових інфікованих за день (за винятком окремих сплесків, які суттєво не впливали на загальну тенденцію), а з кінця травня 2020 року намітилася тенденція повільного згасання пандемії, коли кількість щоденно видужалих людей усе частіше стала перевищувати кількість щоденно інфікованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що півторамісячний характер другої фази розповсюдження хвороби пояснюється низьким рівнем дотримання карантину населенням України (піша і автомобільна мобільність українців в 1,5 – 3 рази перевищувала відповідні показники найбільш вражених хворобою країн Європи), необережним ставленням до виконання релігійних обрядів протягом весняних святкових днів, недостатньою якістю і кількістю медичних послуг.

Також у різних регіонах і населених пунктах України спостерігалася значна нерівномірність приросту інфікованих людей: від 1 хворого на 10 000 осіб на Сході і Півночі України до 22 хворих на 10 000 осіб у західних і центральних регіонах України.

"В результаті цього, станом на кінець травня 5 областей України і м. Київ виявилися не готовими до послаблення карантинних заходів", - йдеться у повідомленні.

Водночас згідно з новим короткостроковим і середньостроковим прогнозами поширення хвороби в розрізі регіонів країни і України в цілому, які були оприлюднені 31 травня Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку, на найближчі 6 днів вчені передбачають лінійний, повільно-спадний характер розвитку пандемії в Україні з рівнем плато 300-450 нових інфікованих на день на тлі окремих сплесків.

Після цього, за прогнозами науковців, кількість щоденно інфікованих ймовірно ставатиме стійко нижчою за кількість щоденно видужалих людей.

"Схожа тенденція може відслідковуватися і в м. Києві, але із значно більшою волатильністю навколо середніх значень - 35-55 нових інфікованих на день", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження на основі середньострокового прогнозу вказують на початок переходу до фази повільного згасання пандемії з кінці травня – початку червня 2020 року.

"Монотонний характер цього процесу передбачається до кінця червня. За сприятливих обставин протягом наступного місяця прогнозується більш ніж дворазовий спад хвороби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 червня 2020 року в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків захворювання на COVID-19, 9690 людей одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.