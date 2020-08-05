Кабмін спрямував мільярд на "Нову українську школу"

Кабінет Міністрів спрямував 1 млрд грн на розвиток "Нової української школи".

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбук.

"Іншим сьогоднішнім рішенням ми фактично спрямували 1 млрд грн на забезпечення якісної, сучасної, доступної "Нової української школи", - написав Шмигаль.

Також глава уряду зауважив, що концепція розвитку природничо-математичної освіти (або STEM-освіта), яку ухвалив Кабмін 5 серпня, передбачає європейські підходи в освіті для створення основ професій майбутнього.

"Ми прагнемо, щоб науково-технічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними. Це відповідь на запити економіки та потреби суспільства. STEM-освіта допоможе опанувати навички, необхідні для розробки та втілення новітніх технологій", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що сучасна освіта — запорука розвитку держави.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в частині розвитку проєкту “Нова українська школа”, Кабмін доповнив напрями використання коштів і розширені такими поняттями, як навчально-методична та навчальна література, зошити на друкованій основі, електронні зошити, обладнання та інвентар для фізкультурно-спортивних приміщень.

Він уточнив, що зміни стосуються тих закладів освіти, які є учасниками всеукраїнського експерименту “Розроблення та розповсюдження навчально- методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації державного стандарту початкової загальної середньої освіти”.

Постановою уточнюється механізм здійснення закупівель зазначених матеріалів та обладнання за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Фінансування здійснюватиметься в межах видатків, передбачених законом “Про державний бюджет на 2020 рік”.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів схвалив концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Вона спрямована на модернізацію природничо-математичної освіти, широкомасштабне впровадження STEM-освіти на складниках та рівнях освіти (дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійно-технічній та вищій освіті), а також на врахування завдань природничо-математичної освіти при плануванні бюджетних асигнувань, залучення громадськості до підтримки впровадження STEM-освіти через партнерство з роботодавцями та науковими установами.