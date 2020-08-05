В Україні стартував вступ до магістратури

З середи, 5 серпня, розпочався прийом електронних заяв для вступу в магістратуру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Сьогодні розпочалось подання заяв на вступ до магістратури. Ми просимо вступників бути максимально уважними, не поспішати, уважно читати інструкції щодо подання заяв та не панікувати. Якщо у статусі заяви з’являється позначка “Затримано”, у жодному разі не потрібно скасовувати її, а звернутись до закладу вищої освіти для уточнення - ймовірно, приймальна комісія має деякі питання щодо документів вступника. Особливо це стосується вступників на спеціальності “Право” та “Міжнародне право”, де є пріоритетність заяв (вступ за широким конкурсом). У цьому випадку скасування змінює пріоритетність, яку вже не можна відновити”, - зауважила директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік.

У МОН зазначили, що вступники для здобуття ступеня магістра можуть подавати заяви на спеціальності, для яких передбачено складання ЄВІ та/або ЄФВВ, до 5 заяв (на бюджет) у будь-який виш.

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Цього року заяви на вступ до магістратури на спеціальності, для яких передбачено складання ЄВІ та/або ЄФВВ, подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків: для вступу за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або за квотою для іноземців; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти; для реалізації права на першочергове зарахування; за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства; у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО; у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Рекомендації до зарахування магістрів на бюджет будуть надані до 1 вересня, а саме зарахування пройде 11 вересня. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Створення електронних кабінетів триває з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання на освітній ступінь бакалавра триватиме з 13 по 22 серпня.