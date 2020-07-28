Вступники зможуть два дні тестувати е-кабінети для заяв до вишів

Вступники у заклади вищої освіти отримають можливість створити тестовий електронний кабінет.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«Упродовж двох днів, 29 та 30 липня, вступники матимуть можливість спробувати створити тестовий електронний кабінет на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/ та подати через нього заяви на вступ. Тестування триватиме з 10:00 29 липня до 22:00 30 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У тестуванні можуть взяти участь особи, які мають: сертифікат ЗНО та свідоцтво/атестат про повну загальну середню освіту (подання заяв для здобуття освітніх ступенів «Фаховий молодший бакалавр», «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти); сертифікат ЄВІ/ЄФВВ та диплом про вищу освіту (подання заяв для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі вищої освіти).

Тестування має на меті перевірити роботу ЄДЕБО під час пікових навантажень, які припадають зазвичай на перший та останній день реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, а також дати можливість вступникам ознайомитись із інтерфейсом системи.

У МОН наголосили, що після тестування всі внесені заяви будуть видалені із системи. Логін і пароль на тестовий електронний кабінет також не будуть працювати.

Офіційна реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня з 10:00.

Для полегшення роботи з електронними кабінетами для вступників розроблені спеціальні покрокові Інструкції по роботі з системою для вступу на бакалавра та магістра.